عبير صبري: نفسي ربنا يتقبل مني فترة ارتدائي للحجاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية عبير صبري، عن فترة ارتدائها للحجاب وتأثير هذه الخطوة على نشاطها الفني.

عبير صبري، قالت خلال لقائها في برنامج “أسرار النجوم”، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر “نجوم إف إم”: “أي حاجة عملتها بمستوى تفكيري كنت فاكرة إنها أحسن حاجة، وعملت تجربة شخصية أنا بحبها وهي فترة الحجاب”.

وأضافت: “ناس كتير بيقولولي إن مسيرتي الفنية تعطلت بسبب هذه الخطوة، وأقول لهم مش مهم وأنا سأحاسب عند ربنا كإنسانة مش فنانة، وأتمنى ربنا يقبل مني هذه الفترة”.

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وتابعت: “أنا أعتبر نفسي ممثلة جيدة واسمي لما يذكر فيه ثقة أمام الناس ومحبتهم أراها في الشارع وتواجدي وسطهم، وأنا راضية ومبسوطة ولا أشعر أني متأخرة عن زميلاتي وكل حاجة تأتي في وقتها وأنا في المكان الصح”.

وعن ندمها على اتخاذ خطوة الحجاب قالت: “فكرة الندم غير صحيحة وبكائيات ليس لها لازمة، ولكن المهم التعلم والتصالح مع نفسك طوال الوقت ومش صح تتعبي نفسك، وفي النهاية أنت إنسانة لك تجاربك”.