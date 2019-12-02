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مقتل 9 أشخاص في حادث دهس بحفل موسيقي بالبرازيل
الإثنين 2 ديسمبر 2019
لقي 9 أشخاص مصرعهم في حادث دهس اليوم الأحد عندما اقتحم مشتبه بهما تطاردهما الشرطة وهما يركبان دراجة نارية حفلا موسيقيا يحضره خمسة آلاف شخص.
ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان للشرطة البرازيلية، أن قوات الأمن قامت بمطاردة الرجلين عندما أطلقا النار عليهم في ضاحية باريسوبوليس الفقيرة في ساو باولو.
وقالت الشرطة إن دخول المشتبه بهما الحفل تسبب في تدافع أصيب نتيجته سبعة أشخاص أيضا ونقلوا إلى المستشفى.
وأضاف البيان أن الشرطة كانت تطارد الرجلين لأنهما كانا يعكران صفو الضاحية، فيما لم يؤكد البيان ما إذا كانت الشرطة قد ألقت القبض عليهما.
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