هند صبري نجمة فيلم "نورة تحلم " في مهرجان الفيلم الدولي بمراكش

الإثنين 2 ديسمبر 2019

هند صبرى

حطت هند صبري على السجاد الاحمر في الليلة الثانية لانطلاق مهرجان مراكش للفيلم الدولي في دورتة 18 ،وارتدت هند فستانا من المخمل بنفسجي اللون بإطلالة بسيطة ، وكانت المناسبة حضورها لعرض فيلم "نورة تحلم" الذي تلعب فيه دور البطولة وهو من إخراج التونسية هند بوجمعة ، يرافقها زميلها في الفيلم الممثل حكيم بومسعودي .وجاء هذا العرض ضمن العروض الخاصة المبرمجة في المهرجان .

Advertisements

وعبرت هند التي تحدثت بفرنسية راقية عن سعادتها بتواجدها في المهرجان والحضور النسائي المميز في قاعة قصر المؤتمرات. واعتذرت عن عدم حضور المخرجة بسبب التزامها بحضور انطلاقة الفيلم بالقاعات السينمائية بتونس وقالت أنها تسعى بأنها قريبة جدا من المغرب واعتبرت ان السينما تلغي جميع الحدود وأن البلدان المغاربية واحدة. وحضر الفيلم الهام شاهين وعدد من نجوم المغرب منهم سامية أقريو وأسماء الخمليشي ورشيد الوالي وعبد العالي الغاوي وضيوف من مختلف دول العالم.

الفيلم نسائي بامتياز ،يطرح علاقة المرأة في مواجهة المجتمع من خلال حكاية نورة التي يدخل زوجها السجن وتكافح لحالها من أجل أبناءها الثلاثة لكنها تقع قصة حب مع شخص آخر وتقرر الطلاق من زوجها المنحرف ،يعالج الفيلم قضية المرأة ونظرة الاخرين اليها التي تحرمها من حقها في أن تعيش الحياة التي تريدها هي.وهو طرح جريء حاولت المخرجة أن تقدمه في قالب فني يدين الفكر الذكوري في المجتمعات العربية عموما ،تألقت فيه هند صبري في لعب دور البطلة الأم المكافحة التي تسعى الى حياة أفضل في علاقتها مع نفسها . وينتظر أن تنظم ادارة المهرجان لقاءا مفتوحا مع هند صبري لتتحدث عن تجربتها في الفيلم والسينما