- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين مشاهدة لأغنية مريم عامر منيب مع "والدها الراحل" والان مع التفاصيل
3 ملايين مشاهدة لأغنية مريم عامر منيب مع والدها الراحل
الإثنين 2 ديسمبر 2019
حقق فيديو أغنية "عامل إيه في حياتك"، للمطربة المصرية الشابة مريم عامر منيب، أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"، بعد طرحها بـ5 أيام فقط، بمناسبة الذكرى الـ8 لوفاة والدها المطرب المصري الراحل عامر منيب.
واستعانت مريم بأغنية قديمة لوالدها سبق وطرحها عام 2008 ضمن ألبوم "حظي من السما"، وتم تنفيذها بشكل "دويتو غنائي" بينهما، بعد الاستعانة بفريق عمل الأغنية الشاعر تامر حسين والملحن عمرو مصطفى والموزع أحمد عادل.
وأضاف الشاعر تامر حسين جملا جديدة للأغنية للتماشى مع الحالة المراد الوصول لها، لتصبح مثل حوار بين عامر منيب وابنته مريم.
ورحل المطرب المصري عامر منيب عن عالمنا عام 2011 بعد رحلة فنية لم تتجاوز 15 عاما، نجح خلالها في حجز مكانة رفيعة في قلوب الجماهير والأصدقاء بالوسط الفني.
وكانت مريم ابنة منيب طرحت الفيديو منذ أيام قليلة وكتبت عبر حسابها على "تويتر" وقالت: "أكثر حاجة أثرت فيا إن اسمي بان جنب اسمك يا حبيب قلبي.. الله يرحمك يا أغلى ما عندي".
ومريم 14 سنة، هي الابنة الكبرى للراحل عامر منيب من زوجته السيدة إيمان الألفي، ولها شقيقتان أصغر منها هما زينه 12 سنة، ونور 10 سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 ملايين مشاهدة لأغنية مريم عامر منيب مع "والدها الراحل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.