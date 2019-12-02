شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة البحر للمخرجة شهد أمين يفوز بجائزة أفضل فيلم فى مهرجان سنغافورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل فيلم سيدة البحر للمخرجة شهد أمين بجائزة أفضل فيلم وذلك ضمن منافسته في المسابقة الرسمية مهرجان سنغافورة السينمائي الدولي، وتعتبر تلك هى الجائزة السادسة للفيلم في إطار جولاته بالمهرجانات السينمائية العالمية المختلفة.

وشكرت مخرجة الفيلم شهد أمين فريق عمل الفيلم وطاقمه بالكامل، وقالت في حفل تسليم الجوائز "لقد كانت رحلة طويلة من العمل استمرت لـ 6 سنوات، واجهت فيها الكثير من الصعوبات خاصةً إقناع فريق عمل الفيلم بجانب كوني امرأة في مجتمع يعظم الرجل، ولكنهم آمنوا بفكرة الفيلم، وحاربوا من أجله ولم يستسلموا لصناعه العمل، لذلك أود أن أشكرهم جميعًا"

ويعد مهرجان سنغافورة السينمائي الدولي (SGIFF) أكبر وأطول حدث سينمائي فى جنوب شرق آسيا، منذ عام 1987، تابعا لمؤسسة غير هادفة للربح ويعتبر مساهم أساسي في صناعة الأفلام المستقلة في المنطقة الأسيوية.

سيدة البحر من تأليف وإخراج المخرجة السعودية شهد أمين ويقوم ببطولته بسيمة حجّار في دور حياة و أشرف برهوم و يعقوب الفرحان و فاطمة الطائي وقد صورت جميع أحداث الفيلم بسلطنة عُمان.