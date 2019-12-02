شكرا لقرائتكم خبر عن "بعيون قفازة".. جونى ديب ينتج مسرحية غنائية عن قصة ملك البوب مايكل جاكسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم العالمى جونى ديب إنتاج عرض موسيقى غنائى عن حياة الأسطورة الراحل مايكل جاكسون، ولكن لن يكون العرض مثل غيره من الأعمال السيرة الذاتية.

الاختلاف فى العمل الذى قرر جونى ديب إنتاجه، هو أن العرض سيكون من منظور "قفاز الترتر" الشهير للمغنى الراحل.

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المؤلف المسرحي جوليان نيتزبرج كتب المسرحية بعنوان "حب قفاز: حكاية موسيقية غير مصرح بها عن حياة مايكل جاكسون"، ويتناول العمل الصعوبات التى واجهت مايكل جاكسون، والفضائح التى حاولت الإساءة لسمعته.



قفاز مايكل جاكسون وجونى ديب

"حب قفاز" سيتم افتتاحه فى 25 يناير بمسرح "كارل ساجان" ومسرح "آن درويان" فى لوس أنجلوس.

وكان المنتج "أبرم جراهام" صانع فيلم Bohemian Rhapsody للممثل العالمى ذات الأصول المصرية رامي مالك، قد أكد أن شركته تعمل على انتاج فيلم روائى جديد يسرد قصة حياة مايكل جاكسون في مجال الموسيقي وحياته الاجتماعية.