شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Knives Out يحقق 6 ملايين دولار بالولايات المتحدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم Knives Out أن يحصد 6 مليون و 200 ألف في عطلة الأسبوع الافتتاحية، حيث طرح في 3391 دور عرض أمريكية، ومن المتوقع أن تصل إيرادات الفيلم إلى 45 مليون دولار أمريكى مع نهاية الأسبوع.

فيلم Knives Out من إنتاج شركة Lionsgate ، وطرح الفيلم في 27 نوفمبر المقبل، ويدور الفيلم فى إطار الجريمة والدراما والكوميديا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

وتبدأ أحداث فيلم Knives Out بعد العثور على روائى الجريمة المشهور هارلان ثرومبى ميتاً فى مزرعته بعد عيد ميلاده الـ85، وتم تجنيد المحقق الفضولى بينوا بلان فى ظروف غامضة للتحقيق، مع عائلة هارلان المختلة وظيفياً إلى موظفيه المخلصين، ينتقل بلانك عبر شبكة من الشائعات وأكاذيب الخدمة الذاتية للكشف عن الحقيقة وراء وفاة هارلان المفاجئة.

Advertisements

فيلم Knives Out من بطولة كاثرين لانجفورد، أنا دى أرماس، كريس إيفانز، دانيال كريج، إدى باترسون، مايكل شانون، جيمى لى كورتيس، طونى كوليت، جايدين مارتيل، كريستوفر بلامر، لاكيث ستانفيلد، دون جونسون، والعمل من تأليف وإخراج ريان جونسون.

وكان قد حصل الفيلم على تقييمات أولية جيدة بعد عرضه فى مهرجان تورنتو السينمائى، حيث أشاد أغلب نقاد المهرجان من حيث جودة التمثيل والحوار والكوميديا فى العمل، كما حصل على تقييم 7 على موقع "imdb".