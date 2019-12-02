نبيل الحلفاوي يشرح سبب احتواء فيلم "الممر" على مشاهد رومانسية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، ردًا على سؤال أحد متابعيه عن سبب احتواء الأفلام الحربية والسياسية على مشاهد رومانسية ضاربًا المثل بفيلم "الممر".

وغرّد الحلفاوي: "صناع هذه النوعية من الأعمال يكون لديهم بعض القلق بخصوص جفاف الموضوع بالنسبة لذوق الجماهير العام".

وفيلم "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورًا بحرب الاستنزاف.

وعرض الفيلم مشاهد رومانسية بين أحمد عز "نور"، وزوجته "هند صبري".