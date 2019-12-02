محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: شيري عادل نشرت الفنانة شيري عادل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل "يخت" في رحلة بحرية. محمد رمضان نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة له. هنادي مهنا نشرت الفنانة هنادي مهنا، عبر حسابها الرسمي بموقع غنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها. لاميتا فرنجية نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تتناول الطعام. سارة نخلة Advertisements نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها في جولتها الأوروبية. سلمى رشيد نشرت الفنانة المغربية سلمى رشيد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تحمل وردة حمراء. ماريتا الحلاني نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل منزلها. ريهام أيمن نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة ابنها الأكبر "رمزي". شمس نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وعلقت: "أنا بخير، ولكنها ليست أفضل أيامي". نوال الزغبي نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال عشرينية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيري عادل في رحلة بحرية ونوال الزغبي بإطلالة عشرينية.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.