أنغام تحيي حفلًا بالسعودية في هذا الموعد

تحيي النجمة أنغام حفل غنائي راقي يوم الخميس الموافق 5 من شهر ديسمبر المقبل، على مسرح أبو بكر سالم، في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.
ونشرت أنغام بوستر الحفل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وروجت للحفل قائلة: جمهوري الراقي في الرياض أستنوني يوم الخميس ٥ ديسمبر على مسرح ابو بكر سالم
يذكر أن النجمة أنغام طرحت مؤخرًا ألبوم بعنوان حالة خاصة جدًا، ويضم الألبوم على 14 أغنية، أبرزهم: ياريتك فاهمني، هتقول لربنا ايه،
بقول نسياك، نزوة، أساميك الكتيرة.
وحقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه في الأسواق، والمتاجر الإلكترونية.
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