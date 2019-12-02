أنغام تحيي حفلًا بالسعودية في هذا الموعد

تحيي النجمة أنغام حفل غنائي راقي يوم الخميس الموافق 5 من شهر ديسمبر المقبل، على مسرح أبو بكر سالم، في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية. ونشرت أنغام بوستر الحفل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وروجت للحفل قائلة: جمهوري الراقي في الرياض أستنوني يوم الخميس ٥ ديسمبر على مسرح ابو بكر سالم .. في انتظاركم. .. في انتظاركم. يذكر أن النجمة أنغام طرحت مؤخرًا ألبوم بعنوان حالة خاصة جدًا، ويضم الألبوم على 14 أغنية، أبرزهم: ياريتك فاهمني، هتقول لربنا ايه،

بقول نسياك، نزوة، أساميك الكتيرة. Advertisements وحقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه في الأسواق، والمتاجر الإلكترونية.

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