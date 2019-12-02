فيديو.. ويجز يطرح أحدث كليبات أغانيه حورية

طرح الفنان ويجز أحدث كليبات أغانيه بعنوان حورية، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وكليب حورية من إخراج وسام الشامي، وهو مبني على أحداث فيلم إرتماس، والمقرر عرضه قريبًا.

يشار إلى أن الفنان ويجز طرح العديد من الأغاني والكليبات، والتي حققت نجاحات مذهلة، حيث تخطت حاجز المليون نسبة مشاهدة عبر موقع

يوتيوب، كما أحيا العديد من الحفلات التي شهدت حضور جمهيريًا ضخمًا.

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ومن بين أغانيه والكليبات الناجحة: تي ان تي، ساليني، دموعنا مالحة، باظت، كوزمو وواندا، حرامية، كدا وكدا، مش هقولك، حواري، لقطة.