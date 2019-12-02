ننشر التفاصيل الكاملة لعودة حنان ترك بـ"النداهة"

تعود النجمة حنان ترك مرة آخرى للساحة الفنية من جديد بقوة، وذلك من خلال فيلم النداهة، ويعد الفيلم الأول من نوعه في صناعة السينما الصوتية في مصر والعالم العربي، حيث يعتمد على خلق مؤثرات صوتية ودرامية تضع المستمع في جو مشوق من الإثارة والاستمتاع والترقب.

وانتهت النجمة حنان ترك من تسجيل الفيلم، كما تنتظر ترك الانتهاء من مرحلة المونتاج، والذي يمر بها الفيلم حاليًا، ليتم

عرضه بجميع دور العرض، ومن المقرر عرضه قريبًا، عقب الانتهاء من مرحلة المنتاج.

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وفيلم النداهة بطولة كل من حنان ترك، هاني عادل، عمرو القاضي، آية حمزة، عايدة فهمي، محمد كامل، أحمد خليل الشرقاوي، لبنى ونس، والفيلم من تأليف وإخراج خالد المهدي.

وتدور أحداث الفيلم حول هارون الطبيب الشاب الذي يتلقى صدمة عاطفية كبيرة

بسبب حبيبته، وعلى إثرها يطلب نقله إلى الريف للعمل هناك، وبعد توليه مهمته يطارده صوت النداهة في كل مكان، بالإضافة إلى ذكرياته مع حبيبته التي لا تفارقه.

وأحداث الفيلم مستوحاه أيضًا من أسطورة النداهة الشهيرة في القصص الشعبية المصرية، حيث يقوم هاني عادل بدور الطبيب هارون الذي يحاول كشف غموض مقتل حبيبته فريدة، والتي تجسدها حنان ترك، وتقع أحداثها في قرية ريفية يسيطر عليها طبيب فاسد مع عمدة القرية، حيث تدور الأحداث في إطار رعب وتشويق مع أجواء من الرومانسية بين هارون وفريدة.