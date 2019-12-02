جولات غنائية عربية وأوروبية للمطرب السوري ناصيف زيتون

الإثنين 2 ديسمبر 2019

يسافر المطرب السوري ناصيف زيتون يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر الجاري إلى هولندا لإحياء حفل غنائي، ومن المقرر أن يحضر الحفل العديد من الجاليات العربية والشخصيات العامة.



كما يحيي المطرب ناصيف أيضا حفلاً غنائيًا بأحد الفنادق الكبرى بمدينة النرويج، ويوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر الجاري.

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كما يسافر زيتون 31 ديسمبرإلى الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا دبي، لإحياء حفل غنائي هناك بمناسبة رأس السنة، ومن المقرر أن يقدم ناصيف خلال حفلاته عددا من أغنياته المميزة وهي "يا ناس"، "ملايين"، "في حتة تانية"، "حلم بعيد"، "اتت تقدر"، "وجع الهوى"، "تررم"، "فوقى"، "سهلة وبسيطة".

وكان ناصيف زيتون قد طرح مؤخراً أغنية جديدة اسمها "مش خايف منك"، لدعم أطفال مرضى السرطان، حيث تتحدث عن القوة في مواجهة المرض والشفاء منه.

وشارك في الفيديو كليب مجموعة من الأطفال المصابين بهذا المرض، وهى من كلمات منير أبو عساف وألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو والكليب من إخراج ريشا ساركيس .