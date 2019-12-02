هاني رمزي يفاجئ أشرف عبدالباقي على "مسرح مصر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الفنان أشرف عبدالباقي انتهاء تجربة "مسرح مصر" التي استمرت 7 سنوات، قدم خلالها مجموعة كبيرة من العروض أسهمت في صنع ‏الوجوه الجديدة وانتشارهم، مثل علي ربيع ومصطفى خاطر. ‏

ونشر عبدالباقي، عبر حسابه الخاص على "أنستقرام"، مقطع فيديو من آخر عرض مسرحي ظهر فيه الفنانون وائل عوني وعمر ‏متولي أثناء تأديتهما مشهدا تمثيليا، ليدخل الفنان هاني رمزي فجأة على المسرح مدافعا عن عمر متولي قائلا ‏‏"على فكرة بقى.. أنتم ظالمين الولد ده".‏

وعلق أشرف عبدالباقي قائلا "عاجل: هاني رمزي يقتحم مسرح مصر في آخر يوم عرض، أحلى ‏مفاجأة نورتنا يا هاني، وأخيرا لقينا حد طولك يا عمر"، في إشارة للفنان الشاب عمر متولي الذي يتميز بطوله.