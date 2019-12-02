هاني رمزي يفاجئ أشرف عبدالباقي على "مسرح مصر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الفنان أشرف عبدالباقي انتهاء تجربة "مسرح مصر" التي استمرت 7 سنوات، قدم خلالها مجموعة كبيرة من العروض أسهمت في صنع الوجوه الجديدة وانتشارهم، مثل علي ربيع ومصطفى خاطر.
ونشر عبدالباقي، عبر حسابه الخاص على "أنستقرام"، مقطع فيديو من آخر عرض مسرحي ظهر فيه الفنانون وائل عوني وعمر متولي أثناء تأديتهما مشهدا تمثيليا، ليدخل الفنان هاني رمزي فجأة على المسرح مدافعا عن عمر متولي قائلا "على فكرة بقى.. أنتم ظالمين الولد ده".
وعلق أشرف عبدالباقي قائلا "عاجل: هاني رمزي يقتحم مسرح مصر في آخر يوم عرض، أحلى مفاجأة نورتنا يا هاني، وأخيرا لقينا حد طولك يا عمر"، في إشارة للفنان الشاب عمر متولي الذي يتميز بطوله.
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