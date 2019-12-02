نقابة "الموسيقيين" بمصر تتحرك ضد تصريحات شيرين في السعودية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحركت نقابة المهن الموسيقية المصرية التي يرأسها الفنان هاني شاكر، ضد التصريحات التي أطلقتها الفنانة شيرين عبدالوهاب، خلال حفلها في السعودية تجاه النساء والتي وُصفت بـ"المسيئة"، حيث طالبت النقابة الفنانة المصرية بالتوقف عن الإدلاء بأي تصريحات في الحفلات خارج السياق.

وأصدر مجلس النقابة بيانًا عبر مكتبه الإعلامي الذي يترأسه طارق مرتضى المستشار الإعلامي، جاء فيه: "تطالب النقابة شيرين عبدالوهاب بالتوقف عن الإدلاء بأي تصريحات في حفلاتها الغنائية"، مهيبًا بالفنانة المصرية أن تلتزم بالغناء فقط.

وأكد البيان قائلًا: "شيرين عبدالوهاب تتمتع بموهبة لا يوجد لها مثيل سواء في مصر أو الوطن العربي"، مردفًا أن تصريحات شيرين لا يتفهمها الكثيرون ويعتبرونها استفزازية ومسيئة خاصًة أن الفنانة المصرية تتمتع بعفوية ولا تقصد من وراء تصريحاتها أي إساءة خاصًة أنها طبيعة فيها".

ونوّه البيان أبن النقابة ليس عليها أن تقف بالمرصاد تجاه هذه التصريحات وأن ما يتوجب على النقابة فعله هو الوقوف ضد أي تجاوز سواء من شيرين أو غيرها من الفنانين، موضحًا أن مواقع التواصل الاجتماعي تشّكل أداة ضغط على النجوم ومرتادي هذه المواقع لا يتدخلون في نوايا البشر.

وأثارت شيرين عبدالوهاب الجدل بعد تصريحاتها أثناء مشاركتها بحفل في "موسم الرياض" مساء الجمعة الماضي، حيث قالت: "عاوزة أقول للستات اللى زعلت مني، إن الرجالة عسل وسكر، واللى زعلوا من كلامي دول شوية عوانس".

Advertisements

ووجهت شيرين إليهم رسالة قائلة: "مهما عملتوا هاشتاجات هقول اللى أنا عاوزاه بردو، أنا كمان ست مش جنس تالت، وموتوا بغيظكم".

وكانت هذه التصريحات السابقة لشيرين في منتصف شهر نوفمبر، حين قالت: "طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا إنتوا شايفين إيه؟ ليه بتدوخوهم وتطلعوا عينيهم؟ خلاص رفعنا الراية البيضاء"، وقد تعرضت على إثرها لعاصفة من الانتقادات.

ودائما ما تثير الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا، بسبب تصريحاتها التي عادة ما تتراجع عنها وتصف بـ"التلقائية"، والتي كان آخرها خلال إحيائها حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، حيث أثارت حالة من الجدل في السعودية، عقب تصريحاتها، للسيدات "طالما منقدرش نستغنى عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه، مطلعين عنيهم ليه طيب؟".

وتعد هذه الحفلة الرابعة لشيرين في السعودية، وكانت قد أحيت أولى حفلاتها في جدة عام 2018، بينما أحيت حفلة غنائية مميزة في موسم الرياض، منتصف نوفمبر الجاري، وحفلتها الأخيرة هي الثانية لشيرين في السعودية في أقل من شهر واحد، في ظاهرة هي الأولى من نوعها فنيًا.