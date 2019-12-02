أصلي أنفر متهمةٌ بانفصال أوزجان دنيز عن زوجته.. والفنان يُعلّق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا تزال حالةٌ من التكنهات تسيطر على كواليس طلاق نجم مسلسل "عروس إسطنبول" أوزجان دنيز من زوجته فايزة أتاكان، على الرغم من مرور أكثر من 5 أشهر على هذا الانفصال، إذ ذكر برنامج "الصفحة الثانية"، بأنَّ أصلي أنفر والتي لعبت دور زوجة أوزجان في المسلسل، كانت السبب الحقيقي وراء انفصال الزوجين.

وفي التفاصيل التي أوردها البرنامج وتناقلتها العديد من الصحف التركية فإنَّ دنيز كان معجبًا جدًا بأصلي، مما دفعه إلى أن يطلب من زوجته أن تكون نسخةً عنها، في طريقة ارتدائها للملابس وتسريحة شعرها، وهو الأمر الذي جعل صبر زوجته فايزة ينفد ودعاها إلى أن تستعين بطبيبٍ نفسي، أودى في نهاية المطاف إلى خلافاتٍ بين الزوجين أفضت إلى الطلاق.

ويبدو أنَّ هذا الخبر الذي انتشر سريعًا في الأوساط التركية أزعج النجمين أصلي وأوزجان، مما دعاهما إلى نفي الخبر من خلال خاصية "الستوري" عبر حسابيهما على إنستغرام، إذ قالت أصلي: "أنا مستاءة ومحبطة جدًا من الأخبار التي أشاهدها منذ الصباح، فأنا متهمة بإنهاء زواج صديقي في المسلسل لمدة ثلاث سنوات أوزجان دينيز"، وتابعت: "لم يحدث هذا أبدًا، وما يحدث مؤسف وعيب".

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فيما فضّل أوزجان الرد بعمومية دون أن يذكر أصلي، حيث قال: ""في فترات عديدة من حياتي المهنية، كنت محاطًا بأخبار ملفقة وكاذبة، وكنت حريصًا في البداية على الرد على كل هجوم، ثم أدركت أنَّ هذا هو بالضبط ما يريدون مني القيام به"، وتابع: "بعد فترة طويلة اكتشفت أنه كان علي أن أصمت، لانَّ هذه "الأخبار" مجرد أوهام، وكلما قمت بالرد عليها انتشرت كالنار، لذلك سألتزم الصمت في مواجهة هذا الأمر، حتى لا أعطي الكاذبين فرصتهم في نشر الشائعات".

وكان اوزجان وفايزة انفصلا بعد مرور 15 شهرًا على زواجهما الذي أثيرت حوله الكثير من علامات الاستفهام، خصوصًا مع وجود فارق السن الكبير بينهما والذي يقارب الـ 20 عامًا.

وكان حفل الزفاف أيضًا وضع العروس تحت سيلٍ من الانتقادات حين ارتدت فستانًا يتطابق إلى حد كبير مع فستان السهرة الذي ارتدته النجمة أصلي إينفر بطلة المسلسل في إحدى الحلقات، حيث ألمحت بعض التعليقات إلى أنَّ العروس تغار من أصلي إينفر ولهذا قامت بتقليدها واعتماد نفس الإطلالة.