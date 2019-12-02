شكرا لقرائتكم أزمة صحية طارئة.. الفنان محمد فؤاد في العناية المركزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض الفنان والمطرب المصري محمد فؤاد لأزمة صحية طارئة نقل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

وخضع المطرب المصري إلى فحوص شاملة لمعرفة سبب تدهور صحته بشكل مفاجئ، فيما يحاول الأطباء حاليا تشخيص حالته بشكل دقيق وسليم لاتخاذ خطوات العلاج.

محمد فؤاد واسمه بالكامل محمد فؤاد عبد الحميد حسن شافعي مواليد 20 ديسمبر 1961 بمدينة الإسماعيلية، وتربى في حي عين شمس بالقاهرة، وكانت بدايته مع الغناء في فرقة فور إم بقيادة الفنان عزت أبو عوف في الثمانينيات.

شارك فؤاد في عدة أفلام سينمائية، منها غاوي حب، وإسماعيلية رايح جاي، وهو فيه إيه، وإشارة مرور، وأميركا شيكا بيكا.