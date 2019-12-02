شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس تنضم لأسرة فيلم الحارث مع أحمد الفيشاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت النجمة ياسمين رئيس إلى أسرة فيلم الحارث مع النجم أحمد الفيشاوي، وهو العمل الذى يتولى المخرج محمد نادر إخراجه ويعد أول أعماله الروائية الطويلة.

من جانب آخر تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلم محمد عادل إمام "لص بغداد" الذى يعرض فى شهر يناير المقبل، وتشارك فى بطولته مع عدد من النجوم منهم أمينة خليل وفتحى عبد الوهاب وأحمد العوضى وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج سينرجى فيلمز.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف فى الأحداث، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.