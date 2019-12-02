شكرا لقرائتكم خبر عن جوهرة تواجه الفيديوهات الإباحية على السوشيال ميديا بـ feeling sad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب إعادة فتح الراقصة الروسية جوهرة، لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، و"انستجرام"، تجاهلت تماما الحديث عن الفيديوهات الفاضحة المسربة لها، إلا أنها بعد ساعات قليلة للغاية من إعادة فتح الحسابات، عبر جوهرة عن حزنها دون أن تكشف بكلمة واحدة عن أي تفاصيل.

جوهرة قامت بتفعيل حالتها المزاجية على فيس بوك، من خلال feeling sad، إلا أن تعليقات المتابعين جاءت ساخرة للغاية من واقعة تسريب الفيديوهات.

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جوهرة على فيس بوك

شارك آلاف المتابعين على الحالة المزاجية لجوهرة، بالعديد من الصور، والكوميكس الساخرة، ومشاهد الآفلام، والاستعانة بالجمل التي قيلت فيها والملاءمة للواقعة إلى حد كبير.

وكانت العديد من الفيديوهات المسربة الفاضحة، قد انتشرت لجوهرة بصحبة شاب فى بداية العشرينيات ، الأمر الذى جهل اسمها يتصدر تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعى.