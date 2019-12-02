شكرا لقرائتكم خبر عن عاوز يشوفه قبل ما يموت.. ديزنى تستجيب لرغبة مريض يحتضر لمشاهدة star wars والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاملت شركة "ديزنى" بإنسانية شديدة مع شخص يحتضر في المستشفى، حينما أبدى رغبته فى مشاهدة النسخة الأخيرة من فيلم Star wars، قبل طرحه، وهو ما وافقت عليه الشركة ورحبت به.

صحيفة "ديلى ميل"، سلطت الضوء على الواقعة، حيث أعلن الموقع عبر أحد تقاريره، عن استجابة روبرت ايجر، الرئيس التنفيذي لشركة ديزني ، لنداء رجل يرغب فى مشاهدة فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker والذى سيطرح فى دور العرض 20 ديسمبر المقبل.



أثناء زيارة المريض

مسئولو المستشفى التي يتلقى هذا الشخص العلاج بها، قالوا للشركة أن حالته ربما لا تسمح لأن يظل على قيد الحياة حتى تاريخ عرض الفيلم.



روبرت ايجر

روبرت ايجر، نشر عبر حسابه على "تويتر"، بعد أن انتشرت دعوة المريض على نفس الموقع، حيث طالب رواده الشركة باستجابة طلب المريض، حيث قال المدير التنفيذى للشركة " فى عيد الشكر هذا ، نحن في ديزنى نشعر بالامتنان لنتمكن من مشاركة فيلم The Rise Of Skywalker مع المريض .. قد تكون القوة معك ومعنا جميعًا"

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مشهد من الفيلمك

ليزا ديفيز، موظفة دعم الرعاية الصحية قالت"أنا عاجزة عن الكلام تمامًا .. لا يمكننا أن نشكر ديزنى بما يكفي لتأكيد أنها ستكون قادرة على مشاركة الفيلم لتحقيق رغبات مرضانا"

سيتم طرح فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker يوم 19 ديسمبر المقبل في المملكة المتحدة، الفيلم الجديد من إخراج جاي جاي أبرامز، ويدير فريق من الممثلين والمحاربين القدامى من سلسلة Star Wars حرب النجوم وهم ديزي ريدلي (ري)، وآدم درايفر (كيلو رين)، وجون بويجا (الفنلندي)، وأوسكار إسحاق (بو داميرون)، ولوبيتا نيونجو (ماز كاناتا)، دومنال جليسون (جنرال هوكس)، كيلي ماري تران (روز تيكو)، جوناس سوتامو (تشوباوكا)، بيلي لورد (الملازم أول)، جريج جرونبرج (سناب ويكسلي)، مارك هاميل (لوك سكاي ووكر)، لوك أنتوني دانييلز (سي -3PO)، بيلي دي ويليامز (لاندو كالريسيان) وكاري فيشر (ليا أورجانا) بالإضافة إلى إضافات جديدة ناعومي آكي (ليدي ماكبث)، ريتشارد إي جرانت (لوجان)، دومينيك موناجان (لوست)، وكيري راسل (الأمريكيون).

الفيلم يدور حول مواجهة المقاومة الباقية من الدرجة الأولى مرة جديدة في الفصل الأخير من ملحمة Skywalker، حسبما نشر موقع " flickeringmyth".