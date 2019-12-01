نانسي عجرم تفكّ قيود العيب وتغرّد في سرب لا يشبه إلا نقاء شخصيتها

متابعة بتجـــــــــــرد: تتّخذ النجمة اللبنانية نانسي عجرم من صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، منبرًا تُعبّر من خلاله عن أفكارها وقناعاتها في المواضيع الإجتماعية والإنسانية وآرائها الصريحة في الأحداث التي تدور في عالمنا.

تُغرّد نانسي بوعي وصدق، بعيدًا عن التكلّف والتصنّع، تترجم أوجاع الناس، وتُعبّر عمّا يجول في بال كثر، تصفه بكلماتها الهادفة، وفي كلّ مرّة تثبت أنها بأفكارها كما بفنّها، تُغرّد في سرب خاص لا يشبه إلّا شخصيتها الصريحة والعفوية.

مؤخرًا تطرّقت “عجرم” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع “تويتر” إلى موضوع إجتماعي مهمّ، عرّت “العيب” الذي تعيش في أسره الغالبية، فحرّرت أفكارهم من قيودها.

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نانسي كتبت: “‏ليس عيبًا أن تلبس ملابس تحبها أكثر من مرة، ليس عيبًا أن يكون هاتفك أقدم من هواتف أصدقائك، ليس عيبًا أن تعود إلى البيت لأن عائلتك ورغم كبر سنك تخاف عليك وليس عيبًا أن تعمل أي عمل في سبيل أن تكون سندًا لعائلتك ولنفسك، ليس عيبًا أن تكون أنت كما أنت”.

وحظيت تغريدة نانسي عجرم بردود أفعال واسعة من الجمهور، فكانت حديث المتابعين الذين أعادوا بدورهم نشر كلامها، مثنين على صدق ما كتبته. فأرقام نانسي عبر مواقع التواصل مخيفة، وتحققها بسهولة لأنها تكتب بسهولة ودون تكلّف وتختار ما يناسب الواقع ويمثّل كل منا.

نانسي عجرم تثبت في كلّ مرّة أن قوّة تأثير الفنان الحقيقية هي في قيمة ما يقدّمه للجمهور، إن كان ذلك من خلال أعماله أو الكلمات التي يختارها، فيكون المغزى منها هادفًا للجمهور ولملايين المتابعين الذين يتأثرون بها.