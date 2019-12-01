3 ملايين مشاهدة لأغنية مريم عامر منيب مع "والدها الراحل"

حقق فيديو أغنية "عامل إيه في حياتك"، للمطربة المصرية الشابة مريم عامر منيب، أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"، بعد طرحها بـ5 أيام فقط، بمناسبة الذكرى الـ8 لوفاة والدها المطرب المصري الراحل عامر منيب.

واستعانت مريم بأغنية قديمة لوالدها سبق وطرحها عام 2008 ضمن ألبوم "حظي من السما"، وتم تنفيذها بشكل "دويتو غنائي" بينهما، بعد الاستعانة بفريق عمل الأغنية الشاعر تامر حسين والملحن عمرو مصطفى والموزع أحمد عادل.

وأضاف الشاعر تامر حسين جملا جديدة للأغنية للتماشى مع الحالة المراد الوصول لها، لتصبح مثل حوار بين عامر منيب وابنته مريم.

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ورحل المطرب المصري عامر منيب عن عالمنا عام 2011 بعد رحلة فنية لم تتجاوز 15 عاما، نجح خلالها في حجز مكانة رفيعة في قلوب الجماهير والأصدقاء بالوسط الفني.

وكانت مريم ابنة منيب طرحت الفيديو منذ أيام قليلة وكتبت عبر حسابها على "تويتر" وقالت: "أكثر حاجة أثرت فيا إن اسمي بان جنب اسمك يا حبيب قلبي.. الله يرحمك يا أغلى ما عندي".

ومريم 14 سنة، هي الابنة الكبرى للراحل عامر منيب من زوجته السيدة إيمان الألفي، ولها شقيقتان أصغر منها هما زينه 12 سنة، ونور 10 سنوات.