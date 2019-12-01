"البرنس".. محمد سامي يخرج مسلسل محمد رمضان الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المخرج المصري محمد سامي إخراج مسلسل الممثل المصري محمد رمضان، عبر منشور له عبر حسابه على موقع "أنستقرام".

وقال "سامي": "إحنا اللي كنا عاملين الأسطورة، فاكرين؟ إن شاء الله مسلسل "البرنس" في رمضان 2020، الله يرزقنا النجاح والتوفيق، تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج تامر مرسي".

يذكر أن مسلسل "الأسطورة" عرض في رمضان 2016 وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته محمد رمضان ومي عمر وفردوس عبدالحميد وهادي الجيار.

يعود الممثل المصري محمد رمضان للتعاون من جديد مع المخرج المصري محمد سامي في عمل درامي جديد بعنوان "البرنس"، بعد تعاونهما معا في مسلسل "الأسطورة"، وفيلم "جواب اعتقال".



