الممثلة فاطمة الطائي لـ"العين الإخبارية": لم أتردد في قبول دور الأم

فاطمة الطائي تؤكد أن قيمة العمل الفني أول ما تفكر فيه

نجحت الممثلة الإماراتية فاطمة الطائي (34 عاما) في إثبات وجودها الفني خلال فترة قصيرة، فبعد دراسة التمثيل في أكاديمية نيويورك للأفلام بأبوظبي، ذهبت إلى لندن لدراسة تقنيات التمثيل في الحركة والصوت، ثم تدربت على يد المخرج والممثل البحريني المعروف عبدالله السعداوي.



قدمت فاطمة عددا من المسلسلات والأفلام الإماراتية منها فيلم "عبدالله" للمخرج حميد السويدي، وفيلم "ساير الجنة" للمخرج سعيد سالمين 2015، الذي حصل على جائزة أفضل فيلم طويل في مهرجان دبي السينمائي، ومسلسل "قلب العدالة" 2017، الذي عرض على شبكة "نتفليكس".

وشاركت "الطائي" بالفيلم السعودي "سيدة البحر" بالدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة السينمائي، كما فاز الفيلم نفسه بجائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام الآسيوية، في الدورة الـ30 لمهرجان سنغافورة السينمائي الدولي.

وحول هذا الفيلم, وأمور أخرى كان لـ"العين الإخبارية" هذا الحوار مع فاطمة الطائي:

ما ظروف اختيارك لتقديم دورك في فيلم "سيدة البحر "، وما عن الصعوبات التي واجهتك؟

عندما وصلني السيناريو أعجبت جدا بأجوائه الأسطورية، كما أحببت الشخصية جدا، رغم أن فريق العمل أوضح لي أن الحوار في الفليم قليل جدا ونادر، لكنني قلت لهم إن ما يعنيني هو العمل الفني ذاته.

جلست مع المخرجة السعودية شهد أمين، وتعرفت على وجهة نظرها، ووجدت أن الشخصية بها تحد، حيث تجمع بين القسوة والليونة، وتكشف سلوك المرأة عندما تتعرض لضغط شديد فتلجأ للعدوانية، ليس لأنها سيئة وإنما لشدة الموقف.

ألم تشعري بالخوف من تقديم دور أم في هذا العمر المبكر؟

إطلاقا، فقد أحببت الشخصية جدا، خاصة أنني كنت أتطلع لمناقشة فكرة الزواج المبكر، كما أنني لم أخض تجربة الأمومة في حياتي، وهو ما استفزني أيضا.

ما رأيك في السينما الخليجية الآن؟

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السينما بالنسبة لي بشكل عام مثل مكتبة كبيرة يمكن أن تغير أفكار الإنسان.

ما تقييمك للتعاون مع فريق العمل السعودي؟

لا يوجد غربة في الخليج، وسبق أن قدمت مسلسل "عندما يظهر الخريف" في 90 حلقة بجدة، والأمر ليس بجديد بالنسبة لي.





ما أهم الأدوار التي قدمتها؟

أعتبر كل أدواري مهمة، فلكل شخصية روحها الخاصة, والتمثيل بالنسبة لي عبارة عن عطاء لا يتوقف، وطاقة إنسانية جميلة، وأبرز أعمالي كان "قلب العدالة" الذي قدمت فيه شخصية محامية، وعرض على "نتفليكس"، وكانت فرصة للاحتكاك بممثلين من كل الجنسيات.

وهناك برنامج الأطفال "افتح يا سمسم" وقدمت شخصية "أمل"، وأحببت جدا العمل مع الأطفال، وكانت هناك طاقة إيجابية، كما أن حوار المسلسل كان باللغة العربية الفصحى التي أعشق التمثيل بها.

كما قدمت شخصية "سلمى" بالمسلسل التاريخي "الماجدي بن ظاهر"، وقرأت كثيرا قبل التصوير لأكون مستعدة، وكان هناك مدقق لهجة لنطق الشعر القديم بشكل سليم.

ما تقييمك للجوائز؟



الحصول على جائزة حدث جميل، لكنني أعتبرها حادثا وقتيا، فهي لا تصنع النجاح وإنما نتاج للعمل الجيد، والمفاجأة الحقيقية في جائزة فيلم "مريم" أنها كانت من الإمارات، وفي أول دورة لمهرجان العين السينمائي، وهو ما أسعدني كثيرا، لأن اعتراف أهلك وبلدك بك هو بداية اعتراف الآخرين.





هل فكرت في الاستقرار بمصر؟

أبحث دائما عن الإشارات، وتصادف أن تكون أول زيارة لي بمصر لحضور مهرجان القاهرة السينمائي، وشاهدت عن قرب مدى الجدية وتابعت حالة التنافس الفني، وبالطبع أتمنى المشاركة في أعمال فنية مصرية خلال الفترة المقبلة، والاستقرار أيضا إذا أتيح ذلك بالطبع.



