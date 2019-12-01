محمد رمضان يفاجئ جمهوره بـ"لوك أخضر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاجأ الفنان المصري محمد رمضان جمهوره بـ"لوك جديد"، إذ نشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع "أنستقرام" وظهر صابغاً شعره باللون الأخضر. ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه، ومنحوه لقب "الرجل الأخضر".

بدأ رمضان جلسات التحضير لمسلسله الجديد "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة "سينرجي"، ويجري اختيار باقي أبطال المسلسل الذي من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل. وكانت آخر حفلات النجم محمد رمضان الغنائية بموسم الرياض للترفيه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وقدم عرضاً مبهراً حيث دخل الحفل حاملاً "رشاشا".

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