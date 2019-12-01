شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل شخصية سوسن بدر فى فيلم "مش أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة سوسن بدر دور والدة النجم تامر حسنى خلال أحداث فيلم "مش أنا" الذى يقوم ببطولته النجم الشاب، ومن المقرر تصوير أولى مشاهده المسلسل خلال الشهر الحالى وهو من قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

ويعقد تامر حسنى ومخرجة الفيلم جلسات عمل للاستقرار على باقى فريق العمل، بعدما تعاقدت شركة سينرجى وحسام حسنى، مع كل من ماجد الكدوانى، وحلا شيحة، والفنانة شيرين، ومن المقرر أن ينضم نجم جديد للعمل خلال الأيام المقبلة.

سوسن بدر مشغولة حالياً بتصوير مسسلسل "بخط الأيد" بطولة النجم أحمد رزق، من إنتاج سينرجى، ومكون من 45 حلقة، ويشارك فى بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى.

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يشار إلى أن تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه "الفلوس" المقرر طرحه بدور العرض يوم 3 يناير المقبل، ويشارك فى بطولته تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، وظهور عدد من النجوم ضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى.