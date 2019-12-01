شكرا لقرائتكم خبر عن البحريني عيسى نجم يفوز بجائزة أفضل موسيقى تصويرية بمهرجان لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت الصحافة البحرينية بفوز الموسيقي البحرينى عيسى نجم بجائزة أفضل موسيقي تصويرية من مهرجان لوس أنجلوس السينما، حيث أفردت صحيفة الأيام تقرير عن فوز نجم بالجائزة وذلك عن موسيقى فيلم "فلورنسا" للمخرج الإيطالي إيمانويل داجا، وإنتاج المعتز الجفرى.





وقالت الصحيفة إن نجم هو نجل الموسيقى البحرينى الدكتور مبارك نجم الذي كان له دور في تشكيل المشهد الموسيقي في البحرين- وواحد من مؤلفي الموسيقى التصويرية، ومقطوعات موسيقية، وكذلك من المؤثرين في منصات وسائل التواصل الاجتماعي حيث قد بدأ مسيرته الفنية مع والدة قبل ان يبدأ بالظهور في برامج تلفزيونية، وحصوله على جوائز في عدة مسابقات، وجولاته الفنية بين عدة دول.