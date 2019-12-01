شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض The Pussycat Dolls لأغنية React يحصد 1.7 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن محبي و عشاقي فريق The Pussycat Dolls كانوا ينتظرون لم شمل الفريق من جديد و ذلك بعد 10 سنوات ، وكان يعد ظهور الفريق علي الساحة من جديد بمثابة حلم بالنسبة للكثيرين منهم ، و هو ما حدث بالفعل في نهائي "The X Factor: Celebrity " في لندن بإنجلترا .

وقدم الفريق عدد من أبرز أغنياتهم ومنها " React " و هو الاستعرا2ضات الذي لاقي حماس كبير من قبل الحضور و محبي الفريق ، واستطاع الاستعراض أن يحقق نسبة مشاهدة عالية علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " ، حيث تخطت الـ 1.7 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة ، و تم تداول الاستعراض بكثافة علي مواقع التواصل الأجتماعي المختلفة .

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يذكر أن فريق The Pussycat Dolls يتكون من نيكول شيرزينجر و آشلي روبرتس و كيمبرلي وايت و جيسيكا سوتا و وكارميت باشار .



















