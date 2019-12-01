فيديو.. تيم الحسن ينشر برومو مسلسل "العميد"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان السوري تيم الحسن، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" برومو مسلسل "العميد". وكتب تيم الحسن في تعليقه على الفيديو: "قريبا". مسلسل "العميد" يحكي قصة النازحين السوريين الذين غادروا بلادهم بسبب ظروف الحرب في بلدهم، وهو من كتابة وإخراج باسم السلكا، ويتقاسم بطولته تيم حسن مع كاريس بشار إلى جانب مجموعة من الممثلين اللبنانيين والسوريين، من بينهم أنجو ريحان وبديع أبو شقرا ومجدي مشموشي ورنا شميس وفادي صبيح وقاسم ملحو ورجاء يوسف وغيرهم.

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