طارق الشناوي: لهذا السبب لم يتزوج فريد الأطرش من سامية جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الناقد طارق الشناوي، إن علاقة الفنانة سامية جمال بالفنان فريد الأطرش، علاقة حب عميقة للغاية.

وأوضح الناقد الكبير في تصريح خاص لمصراوي، أن هناك أغنيتين عبروا عن هذه العلاقة، كتبهم الشاعر الكبير مأمون الشناوي، وفي قمة حبها لها غنى أغنيته الشهيرة "حبيب العمر"، والتي تحكي قصة حبه لها.

وتابع: "الأغنية الثانية كان بها اتهام من فريد لها، وهي أغنية أنا كنت فاكرك ملاك.. أتاري حبك هلاك".

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وأكد "الشناوي" أن وجهة نظر فريد هو أنه أمير الدروز وهي راقصة، لهذا لم يتزوجها على الرغم من أنه كان يحبها للغاية، مشيرا إلى أنها ردت عليه وتزوجت بعدها.

وأضاف: "كان بيحبها جدا، وبعدها دخل في علاقة حب مع شادية، ولكن شادية أحبت فريد بعد ما ساب سامية".

وتحل اليوم الذكرى الخامسة والعشرين على رحيل فراشة السينما المصرية الفنانة سامية جمال، والتي تعتبر من أهم الراقصات المصريات، كما قدمت للسينما عددا كبيرا من الأعمال الهامة منها "الرجل الثاني"، "العزيمة"، "موعد مع المجهول"، وغيرها.