صور.. أحمد صلاح السعدني: "ليه بندق يتحرش بيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – الخليج 365: نشر الفنان أحمد صلاح السعدني، صورا مع كلبه الخاص، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق: "ليه أصحى من النوم بندق يتحرش بيا". ويعرض للفنان أحمد صلاح السعدني، حاليًا على قناة "دي إم سي" مسلسل"شبر مية" إنتاج سينرجي وسيليمديا، ويشاركه البطولة نجلاء بدر، مراد مكرم، ندا موسى، محمد علي رزق، نهى عابدين، ثراء جبيل، حنان سليمان، رجاء الجداوي، إنعام سالوسة، ومن تأليف شريف بدر الدين، إخراج طارق رفعت.

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