محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قال الناقد طارق الشناوي، إن مرسي سعد الدين، رئيس هيئة الاستعلامات الأسبق، والشقيق الأكبر للموسيقار الكبير بليغ حمدي، ذهب مع شقيقه لخطبة الفنانة سامية جمال.
وأكد الناقد الكبير في تصريح خاص لمصراوي، أن هناك أمرا غامضا في علاقتهما، مشيرا إلى أن مرسي سعد الدين، حكى له أن بليغ تقدم للزواج منها عقب انفصالها عن رشدي أباظة، وانفصاله عن وردة.
وتابع: "في هذا الوقت كانت سامية جمال قد فقدت جزءا من بريقها، وكان بليغ يحبها بشكل كبير، لكن قال لي شقيقه الأكبر أنه لا يعلم السبب الذي منع إتمام هذه الزيجة، على الرغم من قبول الطرفين، فلم يحاول شقيقه معرفة السبب، ولم يخبره بليغ بما حدث بعد ذلك".
وتحل اليوم الذكرى الخامسة والعشرين على رحيل فراشة السينما المصرية الفنانة سامية جمال، والتي تعتبر من أهم الراقصات المصريات، كما قدمت للسينما عددا كبيرا من الأعمال الهامة منها "الرجل الثاني"، "العزيمة"، "موعد مع المجهول"، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر طارق الشناوي لمصراوي: "بليغ حمدي تقدم لخطبة سامية جمال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.