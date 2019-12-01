بعد ظهوره للمرة الثانية على كرسي.. محمد منير: "أعاني من قصور في مفصل الحوض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان الكبير محمد منير، عن سبب استعانته بكرسي في حفله بمهرجان الموسيقى العربية، وللمرة الثانية في حفله الذي أحياه الجمعة الماضية بنادي هليوبوليس بمدينة الشروق، ليطمئن جمهوره على حالته الصحية.

وقال منير، خلال الحفل، إنه يعاني من قصور في مفصل الحوض مثلما يحدث للاعبي كرة القدم ولكن هذا المرض لن يوقفه عن الغناء.

وأضاف: " أنا ممكن أتحجج وأخد سنة أجازة.. بس هل إنتوا هتوافقوا على ده، فسيبوني أدلع عليكوا زي ماأنا عايز".

يذكر أن الكينج محمد منير يستعد لإحياء حفلاغنائي في رأس السنة يوم 31 ديسمبر بالتجمع الخامس، بعد غياب طويل عن إحياء حفلات في هذا الموسم.