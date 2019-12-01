بعد اتهامها بمطاردة مطربي المهرجانات.. نقابة الموسيقيين تدافع عن نفسها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ردت نقابة المهن الموسيقية في بيان رسمي، عن الأخبار المنشورة عنها بمطاردة مطربي المهرجانات.

وجاء في بيان النقابة "نود أن نشير إلى أن العمل النقابي لا يتطلب مثل هذه الأمور وليست من صميم عملنا، حيث أكد سعد متولي رئيس الشئون القانونية لنقابة المهن الموسيقية أن النقابة ليست جهة منع أو مطاردة وإنما هي جهة تمنح العضوية أو التصاريح لمزاولة المهنة بفروعها المختلفة سواء كان الحاصل على العضوية أو التصريح عازفًا أو مطربًا".

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وتابع البيان، أن المنع مصدره الأساسي هو القانون ويسري على كل من يزاول المهنة بدون الحصول على تصريح وجميع من لا يحمل كارنيه نقابة الموسيقيين، وهذا القرار طبقًا للمادتين 5 و5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978.

وأكد متولي، أن النقابة تعمل وفق لائحة وقانون يفرض عدم مزاولة المهنة دون الحصول على تصريح من النقابة أو مكتسب للعضوية عاملاً كان أو منتسبًا وتلك هي القواعد والشروط لممارسة المهنة، وبناء عليه يحظر القانون على أي منشأة سياحية أو أي فرد يقيم حفلاً أن يستقدم أحد لتقديم فقرة فنية دون استيفاء الشروط الواجبة قانونًا، وما علينا سوى إبلاغ الجهات المختصة عن أي مخالفة عن طريق مندوبينا واللجان الفرعية المنتشرة في كل المحافظات.

من ناحية أخرى أكد المكتب الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية أنه يتم حاليًا إعداد مؤتمر يشارك به أعضاء مجلس النقابة وعدد من المختصين والأكاديميين الموسيقيين وأيضًا عدد من الصحفيين والإعلاميين المهتمين بالشأن الموسيقي لمناقشة موضوع "المهرجانات" استجابة لطلبات وردت للنقابة في محاولة لتقنين هذا الشأن من عدمه ومدى صلاحية هذا علمياً ونقابياً.