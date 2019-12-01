رامز أمير يحتفل بعيد ميلاده بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل الفنان الشاب رامز أمير، بعيد ميلاده الـ 31، الذي يوافق 1 ديسمبر.

ونشر "رامز" صورة له من مرحلة الطفولة والشباب، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، معلقًا: "البوست بتاع كل سنة يوم عيد ميلادي".

وتابع: "عيد ميلادي بعمل فيه طقس مهم أوي عندي، لازم أعمل قعدة بين الاتنين دول، بسأل فيها الواد الصغير اللي تحت ده سؤال واحد بس، إنت فخور بيا ولا لأ".

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وأضاف: "دي أهم حاجة عندي، لازم أكون قد الحلم اللي حلمه وحملني مسؤولية إني أحققهوله، والأهم إني مخسروش وأنا بحقق الحلم ده".

واستكمل: "أنا بقوله النهاردة أنا على وعدي متقلقش، لو حد فيكوا قعد القعدة دي مع الطفل اللى جواه هيقوله إيه".

رامز أمير من مواليد 1 ديسمبر 1988، ويحتفل اليوم بعيد ميلاده الحادي والثلاثين، وشارك "رامز" في عدد من الأعمال بالسينما والتليفزيون، أبرزها "كفر دلهاب"، "كف القمر"، "الفرح"، "المركب"، وغيرها.

