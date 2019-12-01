هذه أمنية يارا في أول يوم من ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة اللبنانية يارا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، وتمنت في أول يوم بشهر ديسمبر السلام لوطنها لبنان.
وعلقت: "في أول يوم من ديسمبر، آخر شهر من السنة، شهر الخير والبركة والأعياد المجيدة، أسألك يارب أن تلبي كل الأماني المعلقة في قلوبنا، وأن تكتب لنا وللوطن لبنان ولكل أحبتي والعالم أجمع، الخير والسعادة والسلام في كل أيامنا".
يذكر أن يارا أحيت حفلا غنائيا منذ أشهر، بموسم جدة بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور حشد كبير من جمهورها.
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