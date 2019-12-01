تراند اليوم : رسالة من بطلة الإفلام الإباحية لجمهورها بعد تعرضها لحادث...

نشرت الفنانة المصرية شيما الحاج، فيديو عبر صفحتها الرسمية انستجرام، لتطمئن فيه جمهورها على صحتها وتكشف ملابسات ما حدث لها.

وانتشرت الشهور الماضية مقاطع فيديو إباحية جمعت الفنانة الشابة بالمخرج وعضو البرلمان خالد يوسف، وأثارت ضجة كبيرة في مصر.

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وتعرضت الحاج لأزمة صحية دخلت على إثرها المستشفى لها، موضحةً أنها وأثناء ذهابها لحضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الجمعة الماضية، تعطلت بها السيارة على طريق “مصر – السويس”، في مكان يوجد به تصليحات أشغلت الطريق.



وأضافت، كان هناك “عفره” ورمال كثيرة جراء هذه التصليحات على الطريق، عرضتها لضيق شديد في التنفس والتهاب حاد في الشعب الهوائية قائلة: “كل ده خدته على صدري واستنشقته وأنا من النوع اللي جسمي حساس من أي حاجة”.

وطلبت من جمهورها: “بتمنى من كل اللي عندي، يا ريت محدش يبعتلي حاجات بتتكتب على لساني لأني مبردش ومش هرد”.

وفي وقت سابق، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار أسعد وعضوية المستشارين محمود كامل وياسر بركات، استمرار إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج المتهمتين بالتحريض على الفجور.