تراند اليوم : بالفيديو.. نجل فنان شهير يكشف تفاصيل مؤلمة عن إصابة والده بالسرطان...

كشف عمر نجل الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، تفاصيل مؤلمة عن اللحظات الأخيرة فى حياة والده بعد الإصابة بمرض السرطان.

وقال الفيشاوى خلال لقائه فى برنامج واحد من الناس الإعلامى عمرو الليثى "والدى كان يتناول دواء من نوع جديد وليس الكيماوي وهو دواء يقوى المناعة ويحد من انتشار المرض فى الجسم.

وأضاف : "كنت فى هذه الفترة اللازمة طوال الوقت وعلمنا بانتشار المرض في جسمه قبل اربعة أيام من رحيله حيث بدأ يدخل فى غيبوبات متقطعة وهو ما دفعنا لضرورة دخوله المستشفى وبالفعل دخل المستشفى لمدة ثلاثة ايام.

وتابع : "دخل المستشفى بعد إلحاح شديد حيث كان رافضا تماما لهذا الأمر وبعد إقناعه استعد للذهاب الى المستشفى بأفضل الثياب وعلمنا فى المستشفى أن وظائف الكبد توقفت.

وقال: "والدى لم يكتب أى وصية فى هذه الفترة إيمانا منه بالشفاء وحبه الشديد للحياة"..