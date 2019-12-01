أحمد عبدالعزيز وهاني لاشين في ندوة الدراما التلفزيونية بالأكاديمية العربية

تستضيف كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع شيراتون، النجم أحمد عبد العزيز، والمخرج هاني لاشين، في ندوة الدراما التلفزيونية وتأثيرها في المجتمع المصري.

وتبدأ الندوة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الموافق 3 من ديمسبر الجاري، بمسرح الكلية مبنى c، وتأتي الندوة ضمن الندوات الأسبوعية بالأكاديمية، والتي تنظمها إدارة كلية اللغة والإعلام تحت راعية عميدة الكلية الدكتورة عزة هيكل، ووكيل الكلية الدكتور محمد نادر.

يشار إلى الأكاديمية استضافت الأسبوع الماضي الكاتب و المفكر الفلسطيني الامريكي شلبي تلحمي في ندوة العالم في عيون العرب، والتي أقيمت بحضور ضيوف الكلية السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق و كبير مترجمي الأمم المتحدة الأستاذ محمد الخولي و الإعلامية تغريد حسين رئيس قنوات نايل تي في.

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يذكر أن النجم أحمد عبد العزيز شارك مؤخرًا في بطولة الجزء الثالث من مسلسل كلبش، وهو بطولة كل من أمير كرارة، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، عمر الشناوي، سارة عادل، هيدي كرم، أميرة العيادي، محمود حافظ، إسلام جمال، محمد علي رزق، أشرف مصيلحي، أماني كمال، نور إيهاب، يوسف وائل نور، عصام السقا، محمد رضوان، هدى الإتربي، آدم وهدان، نبيل نور الدين، ليلى عز العرب، محمد الحداد، زينب عبد الوهاب، محمد بكري، مصطفى خاطر، سوزان نجم الدين، بسنت شوقي، باسم قاهر، إياد نصار، شريف رواش، مكي سامي.

وتدور أحداث المسلسل حول تقديم سليم الأنصاري بإستقالته من وزارة الداخلية إلى اللواء جلال خطاب، ولكن الأخير يعترض بشدة

على هذا الطلب، وفي نهاية الأمر وبعد إلحاح يرضخ لطلب الاستقالة، ويتجه سليم بعد ذلك لتأسيس شركة أمن، ويشاركه أكرم صفوان، لكن فيما بعد تظهر بعض الخلافات بينهما، تتحول إلى عداوة وصراعات، وتتوالى الأحداث في إطار أكشن تشويقي.

جدير بالذكر أن المخرج هاني لاشين شارك سابقًا في إخراج مسلسل بيت الباشا، وهو من تأليف سامح الحريري، وبطولة كل من صلاح السعدني، شيرين، كندة حنا، محمد عبد الحافظ، فريدة سيف النصر، حنان شوقي، محمد متولي، سماح السعيد، محمود الجابري، شعبان حسين، هيثم محمد، يوسف العسال، رامز أمير، عاطف طنطاوي، أنور رستم، سيد الصاوي، بلال فضل، مديحة حمدي، سوسن طه، زينب السبكي.

وتدور أحداثه حول إحياء التراث الفرعوني المصري والتمسك به، بجانب رصدنا للحال الإجتماعي السائد لمصر في الخمسينيات وهي فترة غليان، حيث كان الشعب المصري كله بلا إستثناء ضد الإنجليز وضد أسرة محمد علي، بينما البطل جمال عبدالناصر أنقذ البلد قبل إنفجار الشعب، وقاد ثورة يوليو 1952 المجيدة.