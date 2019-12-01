عرض الفيلم التسجيلي "غريزة البقاء" بالساقية.. منتصف ديسمبر

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك الفيلم التسجيلي "غريزة البقا"، وذلك يوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً.

يشار إلي أن "غريزة البقاء"، هو فيلم تسجيلي يقدمه محمد شاهين، حيث يعتمد على خبراته كمدرب وممارس لمهارات البقاء ليقف في وجه الضياع والعطش والجوع في المناطق القاحلة الرملية والملحية والصخرية، مسلحا بإمدادات قليلة في حقيبة ظهره. السابعة مساءً.يشار إلي أن "غريزة البقاء"، هو فيلم تسجيلي يقدمه محمد شاهين، حيث يعتمد على خبراته كمدرب وممارس لمهارات البقاء ليقف في وجه الضياع والعطش والجوع في المناطق القاحلة الرملية والملحية والصخرية، مسلحا بإمدادات قليلة في حقيبة ظهره.

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