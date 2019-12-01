صور.. أحلام توجه رسالة خاصة لفريقها بذا فويس

وجهت النجمة أحلام رسالة لفريقها في برنامج ذا فويس بدورته الخامسة، حيث نشرت بعض الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وأعربت أحلام عن شدة فخرها الشديد بهم، قائلة: كل أصوات فريقي رائعة فيها المميز وفيها المميز جدًا.. أخترت أصوات أستطيع أن أحارب بها أصوات شرقية عريقة وصوت عربي يغني غربي بصورة محترفة.
تابعت أحلام :"أتمنى لهم التوفيق وكل من ينطلق من ذا فويس ولو خرج من الحلقات الأخيره يعتبر نجموشاشة كل العرب.. منبر عظيم للشهرة والانطلاقة".
يذكر أن برنامج ذا فويس: وهو برنامج متخصص بإكتشاف قدرات المتسابقين الغنائية الاستثنائية وصقلها، وليس شرطًا أساسيًا للاشتراك في المسابقة أن يكونوا المتقدمين من الهواة، بل يمكن أن يكونوا من فئة شبه المحترفين، ممن يمتلكون طاقات صوتية ومؤهلات جيدة ويعملون في هذا المجال، ويطمحون إلى الحصول على فرصة آخرى في
وتعتمد فكرة البرنامج على خمس حلقات، يختار خلالها كل مدرب الأصوات التي تنال إعجابه دون أن يتمكن من رؤية أصحابها، فهم يجلسون على كراسي لونها أحمر وظهرهم مدار للمتسابقين. إذا أعجبه الصوت، على الفنان أن يضغط الزر الأحمر الموجود أمامه.
هذا يعني أن صوتك حلو وأرغب بتدريبك، حينها يدور الكرسي الجالس عليه المدرب 180 درجة لكي يرى صاحب ذلك الصوت.
وتضم لجنة التحكيم على أربعة من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، ومن بينهم النجم راغب علامة، والنجمة أحلام، والنجم محمد حماقي، والنجمة سميرة سعيد.
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