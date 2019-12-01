تراند اليوم : ومن الحب ماقتل.. سمية الألفي : هرجع للتمثيل تاني عشان خاطر فاروق

قالت الفنانة الكبيرة سمية الألفى انها سعيدة جدا وتتوجه بالشكر الى الاعلامى د. عمرو الليثى وبرنامج واحد من الناس على الحلقة والتى كانت سبب فى عودتى مرة ثانية الى الجمهور ، وشعرت ان لى محبة كبية عند الجمهور

واعلنت الالفى عن عودتها للتمثيل مرة اخرى بعد انقطاع لفترة طويلة ، استجابة الى د. عمرو الليثى وان هناك محاولات كثيرة من احمد وعمر الفيشاوى وغيرهم ، ولكن ربنا اردان ان اعود فى هذا الوقت موجهة الشكر الى عمرو الليثى وبرنامج واحد من الناس

و اوفت بوعدها بالإعلان عن عودتها في اول حلقة لبرنامج واحد من الناس ، بعد مناشدة من الاعلامى د. عمرو الليثى .

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واضافت الالفى اننى شاهدت الحلقة بعد اذاعتها ومدى الصدق من الاعلامى عمرو الليثى فى حوار من القلب ، وكانت التصريحات اثناء الحلقة من القلب

وحول ردود الافعال على الحقة اشارت الالفى ان الرجال يقفون فى صفى والسيدات غاضبات من الخيانة والسماح بها ، مضيفة اننى اكره الخيانة واحب الاخلاص وانا تربيت على الاخلاص والتسامح ولا اطلب من السيدات السماح فى الخيانة وكل سيدة لها الحرية ان تتصرف وفق ظروفها واسرتها ، وانا استطعت ان اتسامح لانى احب فاروق واسرتى واردت الحفاظ عليهم

وعقب الاعلامى د. عمرو الليثى بسعادتها بقرارها وعودتها مرة اخرى للثمثيل

ويذكر ان الاعلامى د. عمرو الليثى قد استضاف الفنانة سمية الالفى فى حلقة نالت استحسان المشاهدين عبر شاشة التليفزيون او اليوتيوب وتصدرت مواقع البحث عبر جوجل ،