الأمير وليام وكيت ميدلتون يشاركان في طهي عشاء خيري لعيد الميلاد

متابعة بتجــــــــــرد: دعا ​الأمير ويليام​ وزوجته ​كيت ميدلتون​ الطاهية البريطانية الشهيرة ​ماري بيري​ للمشاركة في عرض تلفزيوني خاص لعيد الميلاد والذي سيبث لهيئة الإذاعة البريطانية.

وعبرت ماري عن سعادتها بهذه الدعوة وقالت :”يشرفني أن يدعواني دوقا كامبريدج للانضمام إليهما في ارتباطاتهما الخيرية وكان من الرائع حقاً رؤيتهما وكذلك معرفة كل الدعم الذي تقدمه المؤسسة الخيرية”.

البرنامج التلفزيوني سيظهر دوق ودوقة كامبريدج وهما يساعدان الطاهية في تحضير الطعام لوليمة احتفالية للموظفين والمتطوعين الذي سيعملون خلال فترة عيد الميلاد.

وكشف الأمير ويليام عن سرّ تعلمه الوصفة الملكية من أجداده وذلك خلال حديثه في البرنامج مشيداً بجدته الملكة إليزابيت التي صعدت إلى العرش بعمر الخامس والعشرين وتحدّت كل المصاعب في الوقت الذي كان فيه العالم “عالم الرجال”، فقال: “أصبحت جدتي ملكة في سن مبكرة للغاية في الأيام التي كان فيها عالم الرجال هو الأقوى فكان من الصعب عليها ان تحدث فرقاً، ولكنها قد فعلت ذلك بطريقة فريدة ومتميزة وكما تعلمون فإن جدي وجدتي هما مثال للخدمة العامة”.

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وتابع قوله مع ماري: “أنا شخصياً أحصل على الكثير من مساعدة الناس، فأنا اجد أنك تسمع وتفهم وتتعلم أكثر من الناس وذلك من خلال اعطاء القليل من وقتك ومن يومك لتكون في الجوار”.

وانضمت كيت إليهما خلال هذا العرض، حيث تعلّمت طريقة عمل “كب كيك بالآيس كريم”.