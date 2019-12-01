هل تنتظر هايلي بالدوين مولودها الأوّل من جاستين بيبر؟

متابعة بتجــــــــــرد: ردت عارضة الأزياء الأميركية هايلي بالدوين (22 عاماً)، على إنتشار خبر حملها من زوجها المغني الكندي جاستين بيبر.
وكتبت بالدوين عبر خاصية الستوري على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي :”مواقع التواصل أصبحت مضحكة أنا فقط أحب الطعام”.
وكانت نشرت هايلي صورة جديدة لها على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، تظهر فيها وهي تتبادل قبلة حميمة مع زوجها النجم جاستين بيبر، وكتبت :”شاكرة على حب حياتي”.
يذكر أن جاستين وهايلي تزوجا رسمياً في أيلول/سبتمبر عام 2018، في مانهاتن، وذلك بعد شهرين من الخطوبة.
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