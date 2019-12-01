متابعة بتجــــــــــرد: في أول تصريح له إثر خروجه من المستشفى، بعد أن كان تلقى فيها العلاج عقب تعرضه لوعكة صحية وإرتفاع في ضغط الدم، ودخوله غرفة العناية المركزة، قال الفنان المصري محمد فؤاد :”خالص شكري وحبي وتقديري لجمهوري العزيز على قلبي”.
وتابع: “وبفضل الله وبفضل دعواتهم تحسنت أحوالي الصحية بشكل كبير، وأقضي فترة النقاهة حاليًا في منزلي ووسط أسرتي”.
وكانت شهدت حالة الفنان محمد فؤاد الصحية تحسناً واضحاً، ما جعل الأطباء المشرفون عليه يقررون نقله إلى غرفة عادية في المستشفى، ليعود بعدها ويغادرها.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد فؤاد في أوّل تعليق له بعد تعرضه لأزمة صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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