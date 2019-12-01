هدية مصوّرة من كارول سماحة إلى جمهورها

متابعة بتجــــــــــرد: أهدت النجمة اللبنانية كارول سماحة جمهورها كليب أغنية “في الوقت الغلط” التي قدّمتها قبل ثلاث سنوات. الكليب هو عبارة عن اللوحة الحيّة التي قدّمتها كارول في حفل “الحلم” الذي أحيته منذ فترة في مصر.
وحقق الكليب رواجًا واسعًا، حيث تناقله عدد كبير من الناشطين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتلقت كارول عليه إشادات واسعة من الجمهور ومحبّيها.
أغنية “في الوقت الغلط”، طرحتها كارول سماحة منذ ثلاث سنوات كشارة لمسلسل “وعد”، ولا تزال حتى اليوم تحقق نجاحات كبيرة في الوطن العربي.
تجدر الإشارة إلى أن الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد ابراهيم، أمّا مسلسل “وعد” فخاضت به مي عز الدين سباق دراما رمضان في عام 2016 وحقق حينها نجاحًا لافتًا عبر شاشة “ام بي سي – مصر”.
لمشاهدة الفيديو:
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