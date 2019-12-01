سامية جمال.. "فراشة" أحبها الجميع وماتت وحيدة

بملامحها الشرقية وخفة ظلها استطاعت الفنانة المصرية سامية جمال العبور إلى قلب الجمهور، وكل الذين عاصروا هذه الفنانة واقتربوا منها أجمعوا أنها كانت مصدراً للبهجة والحزن معاً، إذ كان الحزن يطل من عينيها دائماً، ربما لأن بدايتها كانت صعبة أو لأن الحب جلب لها التعاسة.

ووصفها كثير من النقاد بـ"الممثلة الشاملة"، إذ بدأت بالرقص الشرقي وانطلقت إلى عالم السينما والتلفزيون ووقفت أمام عمالقة التمثيل في مصر مثل زكي رستم ورشدي أباظة ومحمود المليجي، وتركت بصمة واضحة لا يستطيع أحد تجاهلها أو التقليل منها.





وُلدت زينب خليل إبراهيم محفوظ في 5 مارس/آذار 1924 بمحافظة بني سويف جنوب القاهرة، وشاءت الأقدار أن تعرف معنى اليتم مبكراً عندما رحلت والدتها وهي في الـ8 من عمرها.

تزوج الأب بعد رحيل والدتها ووقع اختياره على سيدة قاسية القلب فعاملت الطفلة الصغيرة بسوء وأحالتها إلى خادمة لها، هذه الحياة جعلت الطفلة تشعر بالغربة لذا فكرت في الهروب من المنزل.

وعندما بلغت من العمر 16 عاماً سافرت إلى القاهرة، وكانت تعشق الرقص وتتمنى أن تعمل في فرقة كبيرة، لذا اتجهت إلى فرقة بديعة مصابني والتي أعجبت بها وبحركاتها التي تشبه الفراشة، وسمحت لها أن تقدم فقرة منفصلة وخاصة بها.

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ومن مسرح بديعة مصابني عرفها منتجو السينما، وفي عام 1943 تمت الاستعانة بها في عدد من الأفلام الاستعراضية، وذاعت شهرتها لأنها لم تقلد أحدا ومزجت بين الرقص الشرقي والغربي.

وبعد عدد من التجارب بدأت تخطو نحو عالم التمثيل بشكل جاد، وقدمت مع الفنان الكبير فريد الأطرش عددا من الأفلام المهمة مثل "عفريتة هانم" و"حبيب العمر".

شكّلت مع الأطرش ثنائيا فنيا ناجحا، ووقعت في حبه إلا أنه لم يتحمس للزواج منها ودفعها الحفاظ على كرامتها إلى الابتعاد عنه والزواج من رجل أمريكي اسمه "شيبرد كينج" بعدما أشهر إسلامه من أجلها، ثم اكتشفت أنه يستغلها مادياً وأن مشاعره زائفة فانفصلت عنه.





وبعد تجربة الزواج الأولى قررت التفرغ لفنها فقط، لكنها لم تصمد كثيراً خاصة بعدما التقت بالفنان الكبير رشدي أباظة في فيلم "الرجل الثاني" ونشأت بينهما علاقة حب قوية، ووعدها ساحر النساء في ذلك الوقت أن تكون عالمه الخاص، وبالفعل عاشت معه 18 عاماً من السعادة، ثم تزوج أباظة من صباح في بيروت، وفوجئت سامية بالخبر منشورا في الصحف والمجلات فقررت الانفصال.

أرادت "فراشة السينما" أن تعود إلى الأضواء وأن تثبت للجميع أنها قوية فقررت العودة للرقص واتبعت نظاماً غذائياً قاسياً لتقليل وزنها، وللأسف ساءت حالتها الصحية وأصيبت بجلطة في الوريد المغذي للأمعاء.

وعلى إثر ذلك أجرت جراحة لاستئصال جزء من الأمعاء لكنها لم تنجح ورحلت سامية في 1 ديسمبر/كانون الثاني عام 1994 وحيدة تاركة خلفها خلفها 54 فيلماً سينمائياً.