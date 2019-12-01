أنجي خوري توضح حقيقة إصابتها بالإيدز بعد اتهام قمر

ردت الفنانة السورية أنجي خوري على كل من اتهمها بأنها مصابة بمرض السيدا أو الإيدز وذلك بإثبات طبي ينفي الأمر.

وشاركت أنجي متابعيها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة الفحوصات المخبرية الخاصة ليتبين أنها خالية من المرض، وعلقت على صورة التقرير رد ع كل اتهام بقولو عندي مرض وأرفقت التقرير بتعليق بخلفية سوداء كتبت فيها :"سبق واتهمت اني مصابة بمرض السيدا أو الإيدز وهيدا الشي كتير بشع وشوهلي سمعتي كتير الله ةيسامح اللي كان السبب والله يبعد هالمرض حتى عن اعدائي ..أنا عملت فحص لهالمرض وهاي النتيجة يللي بتأكد إني سليمة وغير مصابة فيه ولكن اتأخرت لنشرتها بسبب المشاكل يللي مرقت فيها مؤخراً متل ما شفتوا".

وقد إشارة الفنانة قمر الي أن أنجي مصابة بمرض نقص المناعة الإيدز لأنها تقيم علاقات جنسية جماعية ومع متحولين جنسياً.

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