ترشيح تامر حسني لرقم غينيس جديد في "أبوظبي"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: بالتزامن مع عام التسامح، واحتفالاً بأعياد اليوم الوطني الإماراتي، يستضيف مارينا مول أبوظبي في العاصمة الإماراتية، النجم المصري تامر حسني في السادس من ديسمبر. حيث سيختتم سلسلة من الفعاليات التي دشنها المركز التجاري لزواره على مدار العام.

ويشارك "حسني" بمعرض خيري خاص لمقتنياته من أشهر أعماله الفنية، وبمزادٍ خيري يُعدّ الأهم والأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وتم تخصيص ريعه لخدمة الطفولة العربية في جميع أنحاء العالم العربي. إذ سيتبرع بأشهر مقتنياته مثل الجيتار الذي استخدمه بفيلم "عمر وسلمى" في أغنية تليفوني، وسترة الضابط من فيلمه الأخير "البدلة". وأشهر ملابس باقي افلامه وبرنامج "ذا ڤويس" وأشهر حفلاته والبدلة الشهيرة الذي ارتداها اثناء تتويجه كأول عربي ببصمة هوليوود.

Advertisements

غينيس ريكوردز

الجدير ذكره أن محبيه من رواد المركز التجاري خلال هذا الحدث، سيكونون جزءاً من الحدث العالمي الكبير بترشيح النجم تامر حسني لموسوعة غينيس للأرقام القياسية عن فئة أكثر فنان مؤثر وملهم في العالم، والذي نجح على مدار مسيرته المهنية بمشاركة طاقة إيجابيه مع جمهوره من خلال أشهر اغانيه. حيث شكلت قصة كفاحه ومعاناته كشاب بدأ من تحت الصفر مثالاً للشباب العربي بعد أن أصبح واحد من أهم وأشهر الفنانين العرب. خاصةً أنه نجح خلال فترة قياسية بأن يكون قدوة للشباب ولزملائه في دعم القضايا النبيلة بالإضافة إلى طريقة ارتدائه للملابس وقصة الشعر أو اللحية.

هذا وتوجه مارينا مول أبوظبي بدعوه رسمية لحكام "غينيس ريكورد" وجمهور"حسني" لتسجيل رقم قياسي عالمي جديد في حياته، يضاف إلى حصوله على جائزة موثقه من "البيج ابل اوورد" بكونه "أشمل فنان في العالم". وسيتم ذلك من خلال لائحة كبيرة يُسجِّل فيها عليها الجماهير والمعجبون من مختلف بلدان العالم رسائلهم وتعليقاتهم عن تأثيره الإيجابي فيهم. خاصةً أنه غنّى ومثّل وكتب أغانيه ولحنها وألّف قصص أفلامه وينتج ويُخرج، وبالتالي فقد جمع أكثر من 7 مواهب مع بعضها البعض وحقق أرقاماً قياسية في ايرادات السينما العربية. علماً أن آخر رقم قياسي كان من نصيب النجم الأميركي روبرت داوني بطل سلسلة أفلام "آيرون مان" و"أڤينچيرز" وبعده كان من نصيب إحدى أكبر جامعات العالم.

حسني

من جهةٍ أخرى، يتوجه الفنان تامر حسني بتحية إلى شعب الإمارات وجمهوره بجميع أنحاء العالم بتقديم أغنية قام بتأليفها وتلحينها بمناسبة عام التسامح، ليختتم بها مع مول العاصمة العريق معرضه الخيري، للعلم موعد حفل تكريم النجم تامر حسني بتاريخ الجمعة 6 ديسمبر بمارينا مول أبوظبي.

ولقد أعرب عن سعادته البالغة باستضافة الإمارات ومشاركته لمارينا مول أبوظبي لتحقيق هذا الهدف الخيري، الذي سيساهم فيه من خلال معرضه الخيري الموجه للطفولة العربية، وسيحقق فيه انجازاً عربياً عالمياً باسم مصر و وطنه العربي و أكد أن فرحته ستكتمل بتسجيل رقم قياسي يعبّر عن قيمته الفنية التأثيرية وليس على أعداد المعجبين فقط.

يُذكر أن "حسني" نجح منذ ثلاثة أعوام بأن يكون أول فنان عربي يُدخِل بلده في موسوعة غينيس من خلال أكبر حملة تبرّع بالدم في العالم علماً أنه أطلقها مع جمهوره العريض لخدمة المصريين، وتم تسجيل الرقم باسم مصر، فيما يُسجِّل حالياً رقماً باسمه رقماً جديداً.