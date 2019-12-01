شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل شعيل يحيى حفله بموسم الرياض على "كرسى" بعد منير وشعبان عبد الرحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفت أكثر من مطرب فى الأونة الأخيرة الأنظار إليه، من خلال إحيائهم الحفلات الغنائية، أثناء جلوسهم على كراسى بسبب أحوالهم الصحية، ورغم ذلك، تمكن نجحت هذه الحفلات باعتراف الجمهور الذى حضرها.

النجم الكبير الكينج محمد منير، أحيا أكثر من حفل خلال الفترة الماضية، ولكنه ظهر وهو جالس على كرسى خشبى، ورغم ذلك، بدا عليه التألق والتفاعل مع جمهوره الكبير، فقد أحيا محمد منير، حفلا غنائيا، داخل نادي هليوبوليس بالشروق، وسط حضور كبير، كما ظهر الكينج في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية 1 نوفمبر الماضي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، على كرسى.



محمد منير

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أما المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، فظهر هو الآخر، فى إحدى حفلات موسم الرياض على كرسي متحرك بسبب كسر فى القدم.

الفنان الكويتى نبيل شعيل أحيا هو الآخر حفلا فنيا كبيرا ضمن فعاليات "موسم الرياض"، ليظهر هو الآخر على كرسى خشبى، وهو يطرب جمهوره، بأفضل أغانيه، والتي أعتاد الجمهور سماعها منه.



نبيل شعيل

وكان المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، كان قد احتفل بكسر موسم الرياض لحاجز لـ 8 ملايين زائر، منذ انطلاق الموسم، وحتى الآن.